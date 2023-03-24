Вашингтон, 24 марта, 2023, 23:54 — ИА Регнум. К катастрофе приведёт вторжение Польши на Украину после серии крупных поражений украинских сил в сражениях с российскими войсками, заявил 24 марта в своем блоге на YouTube бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так он оценил заявление польского посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского, допустившего ввод Варшавой своей армии на Украину. Макгрегор считает это очень опасным решением.

Полковник также выразил мнение о том, что «чем дольше будет развиваться украинский кризис, тем больше будет появляться возможностей для глупых шагов».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта польская партия «Конфедерация» потребовала отправить Яна Эмерика Росцишевского в отставку с должности посла после его слов о конфликте с Россией. Представители организации предположили, что дипломат «живет в альтернативной реальности».