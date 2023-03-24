На северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу ещё одна военная база США

Дамаск, , 23:50 — REGNUM Военная база США была атакована на северо-востоке Сирии. Об этом 24 марта заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Пентагона, ракетный удар десятью ракетами был нанесён в 08:05 мск по силам коалиции в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии.

«Атака не привела к ранениям и жертвам среди нашего персонала и персонала наших партнеров по коалиции. Она также не привела к повреждению снаряжения и сооружений», — уточнил Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что одна из ракет упала в пяти километрах от расположения американских сил.

Таким образом, новый удар по американской военной базе последовал спустя 5,5 часа после атаки ВС США, предпринятой в ответ на обстрел базы США в районе города Хасеке.

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