Кейптаун, 25 марта, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Власти ЮАР вряд ли будут исполнять решения Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента России Владимира Путина, в случае, если он примет участие в намечаемом в Южной Африке саммите БРИКС, сообщает 24 марта Bloomberg.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. 2019

ЮАР вряд ли арестует прибывшего с визитом главу государства, заявили агентству на условиях анонимности двое чиновников в министерстве иностранных дел страны. По их словам, правительство и правящая партия «Африканский национальный конгресс» рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера.

Правительство ЮАР уже обратилось за юридической консультацией о том, как обращаться с ордером МУС на арест Путина, в случае если российский лидер примет участие в саммите БРИКС в августе.

«Мы ожидаем обновленного юридического заключения по этому вопросу», — заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Напомним, что 18 марта МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. ЮАР полностью признаёт юрисдикцию и правомочия МУС, однако в 2015 году власти страны отказались арестовать и выдать президента Судана Омара аль-Башира.