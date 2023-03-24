Байден вновь оговорился и перепутал Китай с Канадой, но ловко сгладил ситуацию

Оттава, , 23:40 — REGNUM Новую оговорку допустил в своей речи президент США Джозеф Байден, выступая в парламенте Канады 24 марта, трансляцию вёл Белый дом.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили… Извините, я аплодирую Канаде», — сказал Байден насторожившимся слушателям.

«Вы понимаете, что я думаю… о Китае. Но не будем пока об этом», — добавил американский лидер, сглаживая неловкость. Реплика вызвала смех и овации в зале.

Байден прибыл с официальным визитом в Канаду, где он встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо и выступил с торжественной речью перед канадскими парламентариями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD).

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