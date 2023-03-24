Сербский президент Вучич: Сербия забудет об агрессии НАТО, только когда исчезнут сербы

Белград, , 23:37 — REGNUM Сербия перестанет помнить об агрессии НАТО лишь тогда, когда исчезнут все сербы, заявил президент республики Александр Вучич 24 марта в ходе выступления на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине нападения Североатлантического альянса на Югославию.

Югославия, 1999 Иван Шилов © ИА REGNUM

Так глава государства ответил на высказывание американского посла в Белграде Кристофера Хилла, выразившего надежду на то, что «сербы забудут свою обиду» на действия НАТО.

В своем ответе Вучич допустил, что Сербия все же будет пытаться простить альянс. Вместе с тем он подчеркнул, что Западу не удастся сломить Сербию и страна будет жить.

Агрессия НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года. Боевые действия продолжались 78 дней. Североатлантический альянс использовал для нападения на республику более 400 тысяч бомб и ракет. В результате агрессии НАТО в Сербии погибло около 2,5 тысячи человек, в том числе 80 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Александр Вучич заявил, что у Сербии больше нет союзников на Западе. Он добавил, что республике необходимо принимать самостоятельные решения, хотя такая политика становится все более затруднительной.