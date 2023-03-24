Киев, 24 марта, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Правительство Украины утвердило постановление о расширении строительства оборонных инженерно-технических укреплений, сообщил 24 марта в своем телеграм-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, на указанную программу из бюджета планируется выделить около 1 млрд гривен (более $27 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Шмыгаль объявил, что киевские власти приняли решение о срочном возведении оборонных инженерно-технических укреплений в некоторых украинских областях. Он подчеркнул, что работы будут финансироваться в рамках соответствующей программы минобороны Украины.