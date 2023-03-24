Владивосток, 24 марта, 2023, 23:09 — ИА Регнум. VIII Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится в текущем году на несколько дней раньше, чем было изначально запланировано. Об этом 24 марта сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его заявление цитирует пресс-служба.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

ВЭФ состоится в период с 10 по 13 сентября, новые даты утверждены с учётом графиков проведения международных мероприятий. Дата проведения пленарного заседания ВЭФ — ключевого события мероприятия уточняется.

Также Трутнев добавил, что форум во Владивостоке объединит представителей крупного бизнеса и общественных организаций, а также политических лидеров Дальнего Востока и других регионов России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества», — подчеркнул Трутнев.

Напомним, в 2022 году на ВЭФ прибыли более 7 тыс. участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий. В число участников вошли около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний. В рамках форума было подписано 296 соглашений, общая сумма которых составила 3,272 трлн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за графика международных мероприятий проведение ВЭФ в 2023 году перенесли на период с 12 по 15 сентября.