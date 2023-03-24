Министерства обороны Греции и Кипра создадут политическую структуру для консультаций в военной сфере

Афины , , 23:12 — REGNUM Министры обороны Греции и Кипра заявили о создании политической структуры для консультаций между двумя странами по военным вопросам, сообщает 24 марта сайт греческого министерства обороны.

Встреча министров обороны Греции и Кипра mod.mil.gr

Министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас во время своего первого зарубежного визита провёл в Афинах встречу со своим греческим коллегой Николаосом Панайотопулосом. Во время переговоров был подтверждён стратегический характер отношений двух стран в области безопасности и принято решение о создании политического органа для консультаций в сфере военного сотрудничества.

Также обсуждалось укрепление оперативной совместимости действий подразделений вооруженных сил Греции и Кипра.

«Наша цель состоит среди прочего в укреплении структур консультаций по вопросам оборонной политики, межгосударственного сотрудничества и координации для определения общих целей и стратегии по серьезным темам. В этом контексте мы решили реализовать решение об учреждении политического органа для консультаций с целью скорейшего проведения первой встречи двух сторон для подготовки конкретных предложений», — заявил Йоргаллас.

Он особо подчеркнул важность углубления военного сотрудничества Кипра и Греции с США.

Напомним, что президенты Кипра Никос Христодулидис и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис договорились о создании Высшего совета межправительственного сотрудничества с целью укрепления координации действий двух стран.

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