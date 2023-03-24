Байден заявил о проведении модернизации системы аэрокосмической обороны США и Канады

Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады анонсировал 24 марта президент США Джозеф Байден во время прямой трансляции.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 10 марта пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерены обсудить двустороннее сотрудничество в области обороны и модернизации Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Читайте ранее в этом сюжете: Байден и Трюдо намерены обсудить помощь Украине и санкции против России