Байден анонсировал проведение модернизации системы NORAD
Вашингтон, 24 марта 2023, 22:39 — REGNUM Модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады анонсировал 24 марта президент США Джозеф Байден во время прямой трансляции.
Напомним, 10 марта пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерены обсудить двустороннее сотрудничество в области обороны и модернизации Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
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