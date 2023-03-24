Вашингтон, 24 марта, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады анонсировал 24 марта президент США Джозеф Байден в ходе своего выступления в парламенте Канады, прямую трансляцию которого вёл Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения», — уточнил американский лидер.

Кроме того, по словам Байдена, в текущем году также будет модернизирована инфраструктура для наблюдения в рамках системы NORAD.

Напомним, 10 марта пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерены обсудить двустороннее сотрудничество в области обороны и модернизации Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).