Французский политик Филиппо: Макрон подталкивает к третьей мировой войне

Париж, , 22:38 — REGNUM Решение президента Франции Эммануэля Макрона ускорить поставки всех типов ракет Украине ведет к третьей мировой войне, написал 24 марта в своем микроблоге лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

По его словам, лидер республики опасен для общества.

«Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!» — считает политик.

Филиппо также выразил возмущение, что французские власти находят средства на военную помощь Украине, а на пенсии и больницы в самой Франции денег нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Флориан Филиппо раскритиковал Эммануэля Макрона за жест французского президента в прямом эфире. Глава республики попытался незаметно снять с запястья дорогие часы в момент обсуждения темы о социальных проблемах в стране. Филиппо полагает, что люди не забудут Макрону этот поступок.