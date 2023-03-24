Зеленский учредил военные администрации в трёх городах ЛНР
Северодонецк, ЛНР, 24 марта 2023, 22:43 — REGNUM Украинские военно-гражданские администрации трёх населённых пунктов, находящихся на территории ЛНР, будут заменены на чисто военные. Указ об этом 23 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его официальный сайт.
Речь в указе идёт о городах Северодонецке, Попасной и Горском. В соответствии с указом на базе существовавших с 19 февраля 2021 года военно-гражданских администраций будут образованы военные администрации. Со дня начала осуществления военной администрацией своих полномочий деятельность военно-гражданских администраций указанных населенных пунктов прекращается.
Напомним, что все эти три города уже давно не контролируются украинскими властями. В результате ожесточённых боёв они были освобождены от украинской оккупации ещё в прошлом году: Попасная — 8 мая, Горское — 24 июня, Северодонецк — 25 июня. После проведённого в сентябре 2022 года в ЛНР референдума вся территория республики, включая Северодонецк, Попасную и Горское, вошла в состав России.
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