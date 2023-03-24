Зеленский подписал указ о создании военных администраций в 3 городах ЛНР, не контролируемых Киевом

Северодонецк, ЛНР, , 22:43 — REGNUM Украинские военно-гражданские администрации трёх населённых пунктов, находящихся на территории ЛНР, будут заменены на чисто военные. Указ об этом 23 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его официальный сайт.

Владимир Зеленский Президент Украины

Речь в указе идёт о городах Северодонецке, Попасной и Горском. В соответствии с указом на базе существовавших с 19 февраля 2021 года военно-гражданских администраций будут образованы военные администрации. Со дня начала осуществления военной администрацией своих полномочий деятельность военно-гражданских администраций указанных населенных пунктов прекращается.

Напомним, что все эти три города уже давно не контролируются украинскими властями. В результате ожесточённых боёв они были освобождены от украинской оккупации ещё в прошлом году: Попасная — 8 мая, Горское — 24 июня, Северодонецк — 25 июня. После проведённого в сентябре 2022 года в ЛНР референдума вся территория республики, включая Северодонецк, Попасную и Горское, вошла в состав России.

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