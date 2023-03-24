В американском округе Балтимор автомагистраль заблокировал взорвавшийся бензовоз

Вашингтон, , 22:26 — REGNUM ДТП с участием бензовоза произошло в американском штате Мэриленд в округе Балтимор. Об этом 24 марта сообщает местный пожарный департамент.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла около 06:00 по местному времени (13:00 мск) на трассе I-795 вблизи Оуингс Миллс. Попавший в ДТП бензовоз взорвался с последующим возгоранием. Огонь охватил цистерну, в которой находилось около 39 тыс. литров дизельного топлива. Горящая цистерна с горючим перекрыла движение на автомагистрали, полностью заблокировав её.

Уточняется, что автотрасса остаётся заблокированной до настоящего момента. Открытое горение ликвидировано, но на магистрали проводятся восстановительные работы. Водителей просят заранее искать объездные пути.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Бригады спасателей, оперативно прибывшие на место происшествия, успели спасти водителя, он был экстренно госпитализирован, сейчас его состояние остаётся тяжёлым.

Обстоятельства и причины, приведшие к аварии и взрыву цистерны с топливом, устанавливаются.

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