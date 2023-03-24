Энергодар, Запорожская область, 24 марта, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Конспиративная квартира украинских диверсантов была обнаружена в городе Энергодаре Запорожской области, в ней находились самодельные взрывные устройства. Об этом сообщил 24 марта в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Была обнаружена конспиративная квартира, предположительно предназначенная для использования украинской ДРГ (диверсионно-разведывательная группа)», — написал он.

Рогов уточнил, что в ходе обыска были найдены и изъяты 150 г взрывчатых веществ, а также компоненты для самодельных взрывных устройств. Кроме того, силовики обнаружили 40 снайперских патронов калибра 7,62 мм, а также военную форму ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Владимир Рогов распространил информацию о том, что в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Он добавил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений не было.