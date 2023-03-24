Астрахань, , 22:12 — REGNUM Жители Астраханской области приняли в свои семьи 11 детей-сирот из Донбасса. Об этом 24 марта в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам рабочей встречи с уполномоченным по правам ребёнка в Астраханской области Александрой Бондаревой.

«В приёмные семьи на территории Астраханской области устроены 11 детей-сирот с Донбасса. Жизнь каждого из них отслеживают, ребят регулярно навещают и помогают семьям решать возникающие проблемы», — написал Бабушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в приёмные семьи устроены сотни детей из Донбасса. В июле 2022 года уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова в ходе рабочей поездки в Калужскую область заявила, что на тот момент времени из 108 детей-сирот Донбасса 25 переданы в Калужскую область, остальные — в Москву и Московскую, Воронежскую и Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также она рассказала, что необходимо устроить в семьи ещё около 500 детей. На днях детский омбудсмен сообщила, что 380 детей, эвакуированных из новых регионов России и устроенных в семьи, до этого долгое время находились в социальных учреждениях и детских домах из-за того, что у них нет близких родственников.