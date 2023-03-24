Кадыров поблагодарил Путина за поздравление к 20-летию референдума

Грозный, , 21:48 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с 20-летием проведения референдума в Чечне по вопросу присоединения республики к России. Об этом 24 марта он написал в своём Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, глава государства поблагодарил чеченский народ за патриотизм и большой вклад в проведение спецоперации.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Владимир Владимирович Путин в своей поздравительной телеграмме чеченскому народу в честь 20-летия проведения референдума в Чеченской Республике выразил благодарность всему народу за непоколебимую волю и приверженность идеалам патриотизма. Также президент России отметил вклад в проведение СВО, назвав бойцов героями, защитниками России», — написал Кадыров.

Политик выразил признательность каждому, кто разделил радость праздника республики, поздравления приходили из разных уголков России.

«Выражаю благодарность также председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину за то, что разделили с нами этот важный юбилейный праздник и поздравили республику со знаменательной датой!» — поблагодарил Кадыров.

Накануне юбилея Кадыров заявил, что принятие Конституции Чечни — это главное событие в жизни республики, которое определило вектор дальнейшего развития.