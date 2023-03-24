Киев, , 21:37 — REGNUM Украинский боксер Максим Галиничев погиб, участвуя в боевых действиях в составе подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила 24 марта Федерация бокса Украины.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что датой гибели спортсмена стало 10 марта. Также в федерации рассказали, что в мае Галиничев отказался от участия в чемпионате Европы, записавшись в десантно-штурмовую группу ВСУ.

О Максиме Галиничеве известно, что он уроженец Херсонской области. В 2017 году завоевал титул чемпиона Европы среди юношей, годом позже стал серебряным призером юношеских Олимпийских игр. Он был дважды ранен за время участия в военных действиях в зоне СВО и погиб в Луганской области.