Москва, 24 марта 2023, 21:38 — REGNUM Страны Запада, а особенно США, подталкивают Киев к наступлению, чтобы оправдать вложенные в ВСУ средства. Об этом 24 марта сообщил на телеканале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нужны победы, нужно какое-то оправдание, почему туда вливается огромное количество средств, как финансовых, так и материально-технических в плане военного обеспечения», — заявил Пушилин.

По его словам, власти ДНР наблюдают подготовку к наступлению, ВСУ перебрасывают ближе к линии фронта больше резервов и дополнительную технику. Есть данные, что присылают военнослужащих, проходивших подготовку за границей.

Пушилин подчеркнул, что военное руководство РФ знает о происходящем. Возможно, с российской стороны будут предприняты упреждающие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также сообщил, что ВСУ готовят наступление. По его словам, в Генштабе ВС РФ готовят на это ответ.