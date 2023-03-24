Пушилин: Киев под давлением США копит силы для наступления

Москва, , 21:38 — REGNUM Страны Запада, а особенно США, подталкивают Киев к наступлению, чтобы оправдать вложенные в ВСУ средства. Об этом 24 марта сообщил на телеканале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нужны победы, нужно какое-то оправдание, почему туда вливается огромное количество средств, как финансовых, так и материально-технических в плане военного обеспечения», — заявил Пушилин.

По его словам, власти ДНР наблюдают подготовку к наступлению, ВСУ перебрасывают ближе к линии фронта больше резервов и дополнительную технику. Есть данные, что присылают военнослужащих, проходивших подготовку за границей.

Пушилин подчеркнул, что военное руководство РФ знает о происходящем. Возможно, с российской стороны будут предприняты упреждающие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также сообщил, что ВСУ готовят наступление. По его словам, в Генштабе ВС РФ готовят на это ответ.