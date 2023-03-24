Концерты рок-группы ДДТ в Москве и Петербурге отложены на неопределенный срок

Москва, , 21:17 — REGNUM Выступления рок-группы ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве отложены на неопределенный срок. Новые возможные даты концертов будут сообщены заранее, пообещали артисты.

Юрий Шевчук Марина Каширская © ИА REGNUM

«Вынуждены сообщить вам, что по не зависящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ: в Москве, запланированный 17 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге, запланированный 27 мая 2023 года <…> переносятся на неопределенный срок», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте группы ДДТ.

При этом отмечено, что ранее приобретенные билеты можно не обменивать, они будут приниматься, когда даты концертов будут определены. В случае отказа от просмотра выступления зрителям можно обратиться за возвратом денежных средств.

Ранее сообщалось о переносе «на неопределённый срок» концертов группы ДДТ, запланированных на февраль в Челябинской и Оренбургской областях.

Также сообщалось, что после концерта рок-музыкантов 18 мая 2022 года в Уфе, в перерыве которого Юрий Шевчук резко высказался против спецоперации на Украине, на него составили административный протокол, и он был оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.