Лондон, 24 марта, 2023, 20:58 — ИА Регнум. В силу устоявшейся военной практики Великобритания не сможет оказаться от поставок боеприпасов с обеднённым ураном Украине, несмотря на то, что в самом Соединённом Королевстве отношение к этому сложилось двоякое. Об этом 24 марта рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ТАСС.

Qian Yi/Xinhua/ZUMA/TASS Андрей Келин

«После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно. Нет таких весомых соображений, которые могли бы заставить их отказаться от устоявшейся военной практики», — сказал посол.

Посол объяснил, что на диалог Москвы и Лондона по этому вопросу надеяться не стоит, так как «отношения носят конфронтационный характер» и «убеждением сделать ничего невозможно».

По мнению дипломата, добиться отказа Великобритании от идеи поставлять оружие с обеднённым ураном можно лишь разъяснениями «о том вреде, который это может причинить», и российская сторона распространит всю возможную информацию по этому вопросу.

Министерство обороны России 24 марта обнародовало доклад, в котором отмечается, что применение войсками НАТО снарядов с обеднённым ураном показало, что такие боеприпасы при использовании образуют пылевое облако урана-238 и его оксидов. Такая пыль может вызвать серьёзные патологии в организме. От частиц урана исходит альфа-излучение. Если они оседают в дыхательных путях, лёгких, пищеводе, то это провоцирует онкологические заболевания.