Москва, , 20:48 — REGNUM Космический корабль «Союз МС-24 отправится к МКС 15 сентября 2023 года. На его борту будут находиться космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. Об этом 24 марта сообщили в Роскосмосе.

Космонавт Олег Кононенко © Валерий Шарифулин/РИА Новости

«Союз МС-24» с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорал О’Хара должен полететь к станции 15 сентября», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Спустя 12 дней на Землю должны будут вернуться Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио. Приземление их корабля «Союз МС-23» запланировано на 27 сентября.

«Приземление корабля «Союз МС-23» с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио — 27 сентября», — анонсировали в Роскосмосе.

Ранее в госкорпорации сообщили, что поврежденный российский корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме 28 марта.