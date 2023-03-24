Казань, 24 марта, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Правительство поддержит отечественную игровую индустрию. Будет задан новый вектор её развития. Разговор на эту тему с представителями органов власти, технологических компаний и профильных организаций состоялся 24 марта на стратегической сессии в Казани в рамках деловой программы финала первого сезона Всероссийского конкурса «Начни игру». Об этом ИА REGNUM 24 марта сообщили в автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Евгений Одиноков/РИА Новости Геймер

О том, что 2022 год стал для отечественного геймдева периодом трансформаций и глубинных изменений, заявил открывший сессию первый заместитель генерального директора организации Алексей Агафонов. По его словам, перемены коснулись кадрового состава индустрии, изменились технические возможности для реализации проектов. Тем не менее российские производители игр являются серьезными конкурентами для иностранных разработчиков, и, как подчеркнул Агафонов, они должны иметь поддержку государства.

«Сегодня крайне важно, чтобы игровые разработчики могли смело претендовать на широкий перечень мер поддержки. А наша задача — сформировать тот самый вектор развития индустрии, который позволит кардинально изменить ситуацию на рынке игровых продуктов», — заявил Агафонов.

Об опыте работы в данной сфере рассказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, подчеркнув, что игровая индустрия в России — «это точка роста и нераскрытый потенциал». По словам чиновника, эта отрасль «уже является одной из самых высокодоходных и высокопроизводительных в ИТ». Также Шайхутдинов выразил надежду, что конкурс «Начни игру», возможно, послужит началом, «отдельного федерального проекта с образовательной и индустриальной составляющими, а также треками по финансированию».

С информацией о применении игровых технологий в обучении и проектировании выступил директор направления AR\VR, New Media Фонда «Сколково» Алексей Каленчук, об одном из действующих проектов по развитию отечественной игровой индустрии — «Игры будущего» — рассказала директор по образованию проекта Кристина Колесникова. По её словам, он является масштабным спортивным событием, объединяющим спорт, науку и технологии.

«Мы видим существующий разрыв между уровнем образовательных программ в сфере разработки игр и запросом со стороны потенциальных и реальных работодателей. В рамках развития образовательной программы «Игр будущего» мы планируем помочь в построении так называемой образовательной магистрали для студентов СПО и вузов, мечтающих связать свою жизнь с индустрией геймдев», — сообщила Колесникова.

В рамках сессии технический директор ПАО «Ростелеком» Александр Рулев представил планы компании в сфере цифровых и игровых технологий. Рассказал о действующих проектах вуза, направленных на подготовку кадров для индустрии игр, начальник управления цифровой трансформации РЭУ им. Плеханова Михаил Начевский.

Также был предложен к обсуждению вопрос о Федеральном стандарте государственного образования для учреждений среднего профессионального образования, который в настоящее время разрабатывается в РФ. По словам разработчика игр и VR-приложений Ильи Белякова, его введение позволит повысить качество подготовки игровых разработчиков и усилить кадровый потенциал отрасли.

Итогом стратегической сессии команды проектов «Начни игру» и «Игры будущего» станет перечень предложений для передачи в адрес правительства для дальнейшего формирования поручений для развития отечественной игровой индустрии.