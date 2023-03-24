Макрон: лидеры ЕС в беседе с Зеленским подтвердили намерение помогать «сколько потребуется»

Париж, , 20:36 — REGNUM Лидеры стран — членов ЕС во время видеосвязи с украинским президентом подтвердили, что будут продолжать помогать ВСУ «победить» Россию. Об этом 24 марта сообщил на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон.

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы продолжим помогать Украине на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном столько, сколько потребуется», — сказал Макрон.

Он добавил, что помощь будет на политическом, экономическом, военном и гуманитарном уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли новый план военной помощи Киеву. Планируется поставить на Украину 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Также страны Евросоюза обязались ускорить снабжение Киева, проводить совместные покупки оружия и нарастить военное производство.