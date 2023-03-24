Москва, 24 марта, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Состояние здоровья журналиста, правозащитника, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе значительно улучшилось, он идёт на поправку. Об этом 24 марта сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Сванидзе

«Ему ещё тяжело самому разговаривать, но он уже говорит. Он уже без аппарата искусственной вентиляции легких», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Сванидзе идёт на поправку, Меркачева говорила ещё 28 февраля, ссылаясь на информацию от жены журналиста. До этого член СПЧ сообщила, что его вывели из медикаментозного сна.

6 февраля стало известно, что Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отёком лёгких. Позже сообщили, что его перевезли лечиться в Израиль.

В ноябре 2022 года на основании указа президента РФ Владимира Путина Сванидзе исключили из состава СПЧ.