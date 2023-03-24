Лондон, 24 марта, 2023, 20:06 — ИА Регнум. В акватории Чёрного моря у берегов Крыма заметили крупный стратегический разведывательный самолёт ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения. Это следует из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Истребитель Eurofighter Typhoon

Согласно полученным данным, Boeing RC-135W Rivet Joint около 17:30 по московскому времени сделал круг над побережьем Румынии, а затем выдвинулся в восточном направлении. Самолёт сопровождали два Eurofighter Typhoon НАТО. Все три воздушных судна направились в сторону Крыма, а через некоторое время проследовали в обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беспилотник MQ-9, который летал около Крыма с выключенным транспондером, упал в Чёрное море. По данным Минобороны РФ, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в результате резкого маневрирования. Аппарат перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в оборонном ведомстве.