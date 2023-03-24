Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Для планируемого весной наступления Вооружённым силам Украины может не хватить достаточного количества военной техники. Такой вариант развития событий не исключил обозреватель Newsweek Майкл Васюра.

Уничтожение техники ВСУ © Министерство обороны РФ/РИА Новости

По его словам, это может произойти из-за медленных темпов поставок вооружений со стороны западных стран. Отмечается, что предыдущие пакеты военной помощи шли с довольно большими промежутками времени.

«Их пропускная способность не исчерпана, и тем не менее мы держим Украину на голодной диете помощи», — заявил Джордж Баррос из Института изучения войны.

Эксперт отметил огромное несоответствие между оперативными потребностями украинской армии на поле боя и тем, какое оружие она реально получает от Запада. Поэтому, указано в статье, Киеву придётся смириться с плохой насыщенностью фронта техническими средствами и снарядами.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий украинскими Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) скоро перейдут в контрнаступление на Артёмовск (Бахмут). По его словам, украинские военные планируют воспользоваться якобы усталостью российских сил.

Ранее журнал Forbes сообщил, что западные страны поставляют на Украину большое количество военной техники, но она разношёрстная. Как отмечают авторы статьи, это привело к неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной.

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