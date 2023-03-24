Париж, 24 марта, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Французский наёмник был убит под Артёмовском, передает агентство AFP со ссылкой на МИД Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Мы узнали печальную новость об этой смерти», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

МИД выразил соболезнования семье и напомнил, что вся территория Украины — это зона военных действий.

«Категорически не рекомендуется ездить на Украину по какой бы то ни было причине», — заявили в ведомстве.

Ранее на неделе о гибели наёмника сообщила французская газета Ouest-France. По информации газеты, «санитар-носильщик» на стороне украинских войск был убит под Артёмовском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что США, Британия, Франция и Германия не могут стать нейтральными посредниками по мирному урегулированию вокруг Украины, поскольку эти страны являются участниками конфликта. В ведомстве пояснили, что указанные государства снабжают украинские войска оружием и разведданными, а также тренируют украинских военных и наёмников.