Командир базы Черноморского флота подтвердил потерю корабля «Саратов» в марте 2022 года

Севастополь, , 19:47 — REGNUM Командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ Феликс Меньков подтвердил гибель большого десантного корабля «Саратов» в ходе боевых действий 24 марта 2022 года в Бердянске Запорожской области. Об этом, как 24 марта передаёт ForPos он сообщил журналистам.

Большой десантный корабль «Саратов» © Константин Михальчевский/РИА Новости

На мероприятии, посвящённом открытию мемориальной доски в память о севастопольских десантниках, Меньков сообщил, что год назад, кроме гибели «Саратова», понесли потери личного состава десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников». Командир Крымской базы уверен, что открытая мемориальная табличка будет служить напоминанием о севастопольских десантниках.

«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК «Саратов», — рассказал военный.

24 марта 2022 года в Бердянске Запорожской области при разгрузке в порту «Бердянск» ВСУ ударили ракетами «Точка-У» по БДК: «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников». Корабль «Саратов» получил повреждения. Разгорелся локальный пожар в кормовой части «Саратова», из-за угрозы взрыва боезапаса корабль притопили на пять метров. «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения и вышли в море.

В начале июля 2022 года, «Саратов» был поднят со дна, но вернуть его флоту не удалось из-за серьёзных повреждений.