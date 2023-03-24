Щербинка, Московская область, 24 марта 2023, 19:41 — REGNUM В Московской области маршрутный автобус сбил ребёнка. Об этом сообщил источник ИА REGNUM 24 марта.

Скорая помощь
Скорая помощь
Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Уточняется, что под колёсами транспортного средства пострадал 12-летний школьник. В момент дорожно-транспортного происшествия он был без родителей.

Виновник аварии, предположительно, водитель автобуса, следующего по маршруту № 509. Инцидент произошёл на улице Новостроевская, напротив дома № 2 в городе Щербинка. О состоянии пострадавшего несовершеннолетнего ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на автовокзале в подмосковном Егорьевске водитель автобуса допустил наезд на пешеходов. Инцидент произошёл на Привокзальной площади.

По предварительной информации, водитель, управляя автобусом марки «Лиаз», из-за технической неисправности совершил наезд на пешеходов, находящихся на тротуаре. В результате ДТП пострадала пожилая женщина.

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