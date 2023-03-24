Москва, 24 марта, 2023, 19:41 — ИА Регнум. В Новой Москве маршрутный автобус сбил ребёнка. Об этом сообщил источник ИА REGNUM 24 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Уточняется, что под колёсами транспортного средства пострадал 12-летний школьник. В момент дорожно-транспортного происшествия он был без родителей.

Виновник аварии, предположительно, водитель автобуса, следующего по маршруту № 509. Инцидент произошёл на улице Новостроевская, напротив дома № 2 в городе Щербинка. О состоянии пострадавшего несовершеннолетнего ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на автовокзале в подмосковном Егорьевске водитель автобуса допустил наезд на пешеходов. Инцидент произошёл на Привокзальной площади.

По предварительной информации, водитель, управляя автобусом марки «Лиаз», из-за технической неисправности совершил наезд на пешеходов, находящихся на тротуаре. В результате ДТП пострадала пожилая женщина.