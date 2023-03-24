Москва, 24 марта, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Иностранным гражданам могут разрешить открывать банковский счет в России удаленно, если их идентификация была произведена иностранным банком. Соответствующий законопроект был внесён в Государственную думу председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия ― За правду») и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлёвым.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Как следует из документа, размещённого в электронной базе данных парламента, поправки предлагается внести в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

«Законопроектом устанавливается изъятие из требований об обязательном личном присутствии клиента ― физического лица, его представителя, при открытии счёта (вклада), если такой клиент был идентифицирован иностранной финансовой организацией по поручению российской кредитной организации», ― говорится в пояснительной записке.

В законопроекте предусмотрен механизм, в соответствии с которым Банк России сможет запретить российской кредитной организации давать поручение иностранным коллегам об идентификации клиента. Также в договоре между российским банком и иностранной финансовой организацией предлагается прописать условие о его расторжении в случае неоднократного в течение года предоставления иностранной финансовой организацией недостоверной информации.

Разработчики считают, что такая инициатива упростит жизнь иностранцам, планирующим поездки в Россию в туристических, деловых целях, а также с целью получения медицинских услуг.

В случае принятия документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации в марте 2022 года международные платёжные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. В компании Visa тогда заявили, что все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации.