Донецк, 24 марта, 2023, 19:27 — ИА Регнум. При обстреле Никольского в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Владимир Гердо/ТАСС Сотрудник СЦКК

«Погибла женщина 1962 г. р.», — говорится в сообщении.

Ранее в СЦКК ДНР сообщали, что по населенному пункту Никольское ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что 24 марта территория ДНР была 18 раз обстреляна со стороны украинских войск. На донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Под огнем украинской армии оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской район), Гольмовский, Ясиноватая, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Еленовка.