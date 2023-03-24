Суд в Приморье отправил под арест подозреваемого в содействии подрывной деятельности США

Владивосток, , 19:43 — REGNUM Суд в Приморском крае назначил арест в качестве меры пресечения для жителя края, подозреваемого в содействии подрывной деятельности США. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба краевой судебной системы.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

«Избрана мера пресечения в отношении гр. Х., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)», — говорится в сообщении.

По версии следователей, подозреваемый является противником спецоперации по денацификации Украины и вступил в переписку с представителями США. Его подозревают в намерении помогать иностранному государству в деятельности против безопасности РФ.

Сообщается, что жителя Приморья арестовали на два месяца. Постановление ещё не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале МИД России направил ноту посольству США в Москве, в которой потребовал прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ. Американских дипломатов предупредили, что недопустимо вести подрывную работу и через «агентов влияния» подстрекать российских граждан к антигосударственным выступлениям.