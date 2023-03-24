The Times: датский корабль был замечен у «Северных потоков» за четыре дня до диверсии

Лондон, , 19:07 — REGNUM В районе газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» за четыре дня до диверсии были зафиксированы странные манёвры датского корабля, а также самолета и судна наблюдения Швеции. Об этом пишет газета Times со ссылкой на информацию отслеживающих сервисов и датского исследователя.

Утечка газа на газопроводе «Северный поток» после диверсии © The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Издание опубликовало данные, согласно которым патрульный катер P524 Nymfen ВМС Дании неожиданно отклонился от своего обычного курса за четыре дня до взрыва. Корабль обошёл остров Борнхольм и направился на северо-восток, после чего остановился и выключил транспондеры, исчезнув с международных отслеживающих систем на несколько часов.

Через несколько минут в небе над датским судном появился самолёт наблюдения шведских ВВС, позже в море был замечен шведский патрульный корабль.

«На самом деле кажется, что это датское судно наблюдения кружило у места взрыва не просто так», — выразил свои сомнения бывший офицер разведки Дании Джейкоб Каарсбо.

Издание уточняет, что в тот момент российские суда не проявляли никакой необычной активности.

По словам источника, близкого к расследованию диверсии на «Северных потоках», проводимому Германией, следователи не раскрыли детали дела, и оно всё ещё в работе.

«Мы действительно не знаем, кто это сделал», — сказал собеседник Times.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни одно из федеральных ведомств Америки не причастно к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В России по поводу взрывов на «Северных потоках» неоднократно заявлялось, что требуется всестороннее расследование. Однако власти Германии, Швеции и Дании отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток».

Глава МИД Сергей Лавров 23 марта заявил, что поведение США по поводу российской резолюции с просьбой к генсеку ООН «организовать беспристрастное, объективное, транспарентное расследование с широким участием международных экспертов» напоминает «панический страх».

По словам Лаврова, американцы срочно собирают свою группу поддержки, чтобы российская резолюция не прошла. Если США заблокируют резолюцию, то они «распишутся в том, что им есть что скрывать», подчеркнул глава МИД.