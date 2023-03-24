Лондон, 24 марта, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В районе газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» за четыре дня до диверсии были зафиксированы странные манёвры датского корабля, а также самолета и судна наблюдения Швеции. Об этом пишет газета Times со ссылкой на информацию отслеживающих сервисов и датского исследователя.

The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press Утечка газа на газопроводе «Северный поток» после диверсии

Издание опубликовало данные, согласно которым патрульный катер P524 Nymfen ВМС Дании неожиданно отклонился от своего обычного курса за четыре дня до взрыва. Корабль обошёл остров Борнхольм и направился на северо-восток, после чего остановился и выключил транспондеры, исчезнув с международных отслеживающих систем на несколько часов.

Через несколько минут в небе над датским судном появился самолёт наблюдения шведских ВВС, позже в море был замечен шведский патрульный корабль.

«На самом деле кажется, что это датское судно наблюдения кружило у места взрыва не просто так», — выразил свои сомнения бывший офицер разведки Дании Джейкоб Каарсбо.

Издание уточняет, что в тот момент российские суда не проявляли никакой необычной активности.

По словам источника, близкого к расследованию диверсии на «Северных потоках», проводимому Германией, следователи не раскрыли детали дела, и оно всё ещё в работе.

«Мы действительно не знаем, кто это сделал», — сказал собеседник Times.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни одно из федеральных ведомств Америки не причастно к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В России по поводу взрывов на «Северных потоках» неоднократно заявлялось, что требуется всестороннее расследование. Однако власти Германии, Швеции и Дании отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток».

Глава МИД Сергей Лавров 23 марта заявил, что поведение США по поводу российской резолюции с просьбой к генсеку ООН «организовать беспристрастное, объективное, транспарентное расследование с широким участием международных экспертов» напоминает «панический страх».

По словам Лаврова, американцы срочно собирают свою группу поддержки, чтобы российская резолюция не прошла. Если США заблокируют резолюцию, то они «распишутся в том, что им есть что скрывать», подчеркнул глава МИД.