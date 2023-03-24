Киев, 24 марта, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается довольно большое число отказников, которые не хотят идти на передовую. Украинские офицеры скрывают проблему, опасаясь санкций, сообщает украинское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военные сообщили интернет-изданию о большом числе солдат, которые отказываются идти на передовую, даже несмотря на вступивший в силу закон об ответственности за отказ выполнять приказ командиров. При этом военачальники не заинтересованы писать рапорты об отказниках из-за опасений столкнуться с проблемами. Уточняется, что командиры не хотят столкнуться с вопросами о неудовлетворительной работе с личным составом.

В материале также отмечается, что отказников стараются использовать на серьезном удалении от фронта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на позиции украинских военнослужащих на запорожском направлении сбрасываются листовки с призывом сдаться. Эти листовки стилизованы под украинскую гривну. На них указана радиочастота и адрес бота в мессенджере.