Хотя Украина в ЕС не входит, а имеет лишь статус кандидата на вступление, саммит лидеров Евросоюза не обошёлся без видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Самим фактом его выступления уже никого не удивишь, недоумение у представителей СМИ, работавших в брюссельском пресс-центре, вызвало отсутствие опубликованной речи главы государства.

Евгения Кондакова., , 19:27 — REGNUM Главам государств и правительств стран ЕС на прошедшем 23–24 марта в Брюсселе саммите предстояло обсудить немало важных вопросов жизнедеятельности Союза: продовольственная безопасность, снижение стоимости электричества, миграционный кризис, повышение конкурентоспособности ЕС на мировой арене, экономическая ситуация в зоне евро после краха американского банка Silicon Valley Bank и швейцарского Credit Suisse. Но одной из ключевых тем стала военная помощь Украине.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В условиях ожесточённых боёв за Бахмут и продолжающегося противостояния на других направлениях ВСУ остро нуждаются в боеприпасах, которых используют больше, чем получают от Запада. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее обращался к европейским коллегам с пожеланием ежемесячно получать 250 тысяч артиллерийских снарядов. Однако удовлетворить такой запрос Киева ЕС не может — чтобы выйти на такой уровень, производственные мощности в Европе, по словам главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, нужно увеличить вдвое, а сделать это сейчас не представляется возможным.

Поскольку возможности европейского ВПК ограничены, местные политики начали обсуждать вариант закупки недостающих объёмов военной продукции за пределами ЕС, прежде всего у США и Южной Кореи.

Сеул же, напомним, делает акцент на оказании гуманитарной помощи и принципиально отказывается поставлять Украине летальное вооружение, что недавно в очередной раз подтвердило министерство обороны республики.

Как объясняет руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев, такая позиция обусловлена в том числе нежеланием Южной Кореи портить отношения с Россией, рассчитывая на совместные проекты энергетического моста, транскорейской железной дороги, газопровода из Северной Кореи в Южную, а также на партнёрство в вопросах, связанных с КНДР.

Впрочем, единого мнения среди членов ЕС насчёт закупок боеприпасов для ВСУ за пределами союза нет.

23 марта лидеры Евросоюза согласовали план по ускоренным поставкам Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, а в случае необходимости и ракет, посредством привлечения средств Европейского фонда мира и проведения совместных закупок.

Артиллерия ВСУ © Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реализовывать его будут поэтапно:

I этап: страны ЕС незамедлительно передадут Украине все имеющиеся на складах боеприпасы. Причём предусмотрена возможность на 60% компенсировать стоимость этих поставок из общеевропейского фонда мира.

II этап: страны ЕС разместят совместные заказы на производство боеприпасов натовского образца для восполнения собственных запасов и передачи вооружений Украине в среднесрочной перспективе. Срок поставок с момента заказа, как ожидается, сократится до 6–8 месяцев.

III этап: наращивание производственных возможностей внутри ЕС.

В принятом на саммите документе подчёркивается, что поставки Киеву должны проводиться без ущерба для обороноспособности стран самого сообщества.

Это очень важный пункт. Видимо, руководство ЕС наконец осознало, что выдать всем странам одно ТЗ по Украине и заставить неукоснительно выполнять его не удаётся.

Так, Венгрия принципиально отказалась участвовать в совместном финансировании поставок боеприпасов для украинской армии. А президент Чехии Петр Павел, в прошлом высокопоставленный чиновник НАТО, заявил, что он, конечно же, не прочь помочь Киеву, да чехи передали ему уже всё, что могли, а мощности для производства боеприпасов у них, конечно же, есть, да вот рабочих рук не хватает.

Традиционно одну из самых проукраинских позиций занимает Польша.

«В Европе сегодня не хватает боеприпасов. Если бы польские фирмы, которые, к сожалению, производят мало артиллерийских снарядов, могли производить больше, то вся эта продукция могла бы быть приобретена за европейские деньги и направлена на Украину. Я поручил министру обороны проверить возможности быстрого начала процесса производства боеприпасов», — сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий © Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Кроме того, как сообщили источники радиостанции RMF FM в Брюсселе, Польша стремится добиться увеличения на € 3,5 млрд европейского Фонда мира, из которого финансируются поставки вооружения на Украину.

Пока эти попытки успехом не увенчались. Для начала Варшава должна убедить в необходимости этого шага Германию, Францию, Италию и Грецию, вклады которых обеспечивают более 60% бюджета фонда. Но эти страны сообщают, что «для них это обуза», поэтому выступают против польской инициативы. Берлин, Париж и Афины хотят сначала установить принцип расходования денег фонда, этапы выплат, а также какая часть будет выделена Украине, а какая — совместным миссиям, например, в Африке.

И хотя Украина в ЕС не входит, а имеет лишь статус кандидата на вступление, саммит лидеров Евросоюза не обошёлся без видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

Самим фактом его выступления уже никого не удивишь, недоумение у представителей СМИ, работавших в брюссельском пресс-центре, вызвало отсутствие опубликованной речи главы государства.

«Журналисты, близко знакомые с дипломатами, утверждают, что его речь была настолько эмоциональной, он выступил в окружении бойцов. Говорил о том, что если амуниция, снаряды не поступят прямо сейчас, незамедлительно, то потом просто некому будет их поставлять. То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — объяснила корреспондент издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

Позже сообщение об обращении Зеленского к европейским политикам появилось на сайте президента Украины. Президент Украины сначала выразил лидерам стран ЕС благодарность за помощь, а потом перешёл к критике.

Зеленский назвал пять ключевых опасностей, которые «отдаляют Украину и Европу от завершения войны и достижения мира». Эти опасности связаны с затягиванием поставок для ВСУ дальнобойных ракет, решения о передаче современных западных истребителей, расширения антироссийских санкций, проведения «саммита формулы мира» и, наконец, евроинтеграции Украины.

Владимир Зеленский © Zuma/TASS

А реальность такова: Запад опасается передавать Украине дальнобойное оружие, чтобы его не применили для ударов по территории России, управлению боевыми самолётами последнего поколения украинских лётчиков нужно обучать месяцами, возможности для введения новых санкций уже практически полностью исчерпаны, а принимать в свои ряды воюющую страну Евросоюз не планирует.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — посетовал Зеленский в видеообращении.

«Зеленский предупредил глав 27 государств ЕС, что любая задержка в предоставлении военной помощи, особенно истребителей, а также уклонение от введения новых санкций, могут затянуть (конфликт). Хотя европейские лидеры внимательно выслушали просьбы и ещё раз подчеркнули свою солидарность и поддержку Украины, по итогам встречи не было принято никаких новых мер или решений в том смысле, в каком их требует Киев», — пишет испанская газета El Pais.

Анна ван Денски констатирует, что отношения между ЕС и Зеленским становятся всё более кризисными. И это в условиях, когда Украина полностью зависима от военной и финансовой помощи Запада.