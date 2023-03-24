Киев, 24 марта, 2023, 18:47 — ИА Регнум. В ООН установили более 25 случаев расправы над российскими военнопленными. Об этом 24 марта сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве. Факты казней задокументированы, а сама ситуация вызвала беспокойство у членов группы, пишет агентство France-Presse.

Yuliia Ovsiannikovaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Матильда Богнер

«Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали», — говорится в сообщении.

Богнер также отметила, что зачастую убийства пленных из РФ совершались сразу же после взятия в плен. Реакция на эти преступления украинских властей миссии неизвестна.

Как сообщалось, в декабре 2022 года в ООН началось расследование из-за видеозаписи с расстрелом украинскими нацистами российских пленных в Макеевке. Об этом заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе. О фактах расстрела в организацию неоднократно сигнализировали российские представители в ООН. В феврале одну из видеозаписей признали подлинной.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что «выразили озабоченность» Киеву в связи с предполагаемыми убийствами военнопленных и в целом по поводу обращения украинских боевиков с военнопленными, что является нарушением международного гуманитарного права. Поступила ли в ответ на это какая-либо реакция из Киева, в ООН не сообщали.