Москва, 24 марта, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Оператор «Северного потока ― 2» ― компания Nord Stream 2 AG ― будет участвовать в операции по извлечению объекта, который был обнаружен Данией рядом с газопроводом. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

В настоящее время компания «ожидает дальнейшей информации о планах по её организации от Датского энергетического агентства».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Датское энергетическое агентство пригласило компанию — оператора «Северного потока» Nord Stream 2 AG принять участие в операции по подъёму со дна Балтийского моря предмета, обнаруженного рядом с газопроводом.

Датское ведомство приложило фотографию объекта и его описание. Указывается, что форма объекта цилиндрическая, его высота около 40 см, диаметр около 10 см. Предполагается, что это может быть морской дымовой буй.

26 сентября на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2», по которым экспортируемый газ поступал из России в Европу, в территориальных водах Дании произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция заявили, что не исключают целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.