Тбилиси, 24 марта, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» 24 марта устроили потасовку с коллегой из оппозиции Губазом Саникидзе. Об этом сообщил телеканал Mtavari arkhi.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным журналистов, стычка произошла после выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили на пленарном заседании. Глава правительства назвал Саникидзе «предателем, продавшим душу». Гарибашвили обвинил оппозиционера в том, что он якобы продался партии «Единое национальное движение» (ЕНД) за $100 тыс.

Сообщается, что депутаты Давид Матикашвили и Алуда Гудушаури после заседания пытались ухватить Саникидзе за одежду, когда он направлялся к выходу из здания парламента. Гудушаури также попытался пнуть оппозиционера ногой.

Как заявил потом журналистам Саникидзе, он требует, чтобы в правящей партии представили доказательства, что он взял деньги от ЕНД.

22 марта также произошла стычка между депутатами. Член пропавительственного движения «Силы народа» Виктор Джапаридзе ударил микрофоном независимого депутата Тариела Накаидзе. К конфликту подключился депутат от «Грузинской мечты» и метнул в Накаидзе другой микрофон.

До этого драка в грузинском парламенте была 6 марта при обсуждении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Тогда скандалили представители оппозиции, выступавшей против этой инициативы.