«SHOT»: заболевшая сибирской язвой женщина рассказала, как заразилась

Москва, , 18:29 — REGNUM Заболевшая сибирской язвой женщина дала 24 марта интервью Telegram-каналу «SHOT».

59-летняя женщина рассказала, что того самого бычка, который оказался заражённым, её муж купил по объявлению в газете. Перед разделкой туши женщина сильно порезала палец и с открытой раной работала с мясом.

«У меня сперва палец поранен был. Может и кость задета чуть-чуть», — сказала заболевшая.

Женщина также сообщила, что порез никак не заживал, и она пошла в больницу. Там выяснилось, что её сосед, который помогал разделывать бычка, уже госпитализирован.

В беседе заболевшая сибирской язвой рассказала, что болезнь протекает в лёгкой форме, есть небольшая температура 37,1-37,2 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашии забил на мясо принадлежащего ему зараженного сибирской язвой быка. Всего в Чувашии выявлено два случая заражения сибирской язвой. Оба заболевших с подтверждённым диагнозом госпитализированы. Ещё один человек, у которого врачи заподозрили сибирскую язву, приехал из Чувашии в Московскую область. Он мог контактировать с заболевшими. Мужчину доставили в одно из лечебных учреждений. Ситуация находится на контроле Минздрава МО и Роспотребнадзора.