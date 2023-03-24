Москва, 24 марта, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал генерала и полковника ФТС по делу о взятке, передает Telegram-канал «112».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Александр Беглов в зале Басманного суда Москвы

Согласно полученной информации, замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев встретились с двумя предпринимателями, которые принесли с собой 50 тысяч долларов (3,8 млн рублей). В момент передачи денег четверо участников «сделки» были задержаны.

Сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски, в том числе на рабочих местах подозреваемых.

«Изъяли около 40 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники. Бизнесмену, который, по данным следствия, передавал взятки Александру Беглову и Александру Алееву, избрана мера пресечения. В ближайшие два месяца он будет находиться под домашним арестом.