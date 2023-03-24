Французский журналист Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, получил паспорт РФ

Москва, , 18:05 — REGNUM Французский журналист Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, рассказал о получении паспорта РФ. При этом он не стал рассказывать о месте получения документа из соображений безопасности. Указ о предоставлении российского гражданства французскому журналисту подписал в феврале 2023 года президент России Владимир Путин.

Адриан Боке © Нина Зотина/РИА Новости

«Я получил свой паспорт РФ, из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены», — рассказал Боке ТАСС.

Волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке одним из первых иностранных журналистов сообщил об инсценировке массовых убийств мирного населения в украинской Буче, организованных ВСУ. Боке также был свидетелем пыток и убийств российских военнопленных в одном из ангаров на севере Бучи в первых числах апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года на бывшего французского спецназовца Боке напали с ножом в Стамбуле. Как считает журналист и волонтёр, к этому инциденту причастны спецслужбы Украины.

Чтобы обезопасить себя, он обратился к властям РФ с просьбой предоставить ему политическое убежище. В МИД РФ Боке подал заявление в январе 2023 года.