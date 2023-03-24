США ввели санкции против БелАза, МАЗа и лайнера Лукашенко

Вашингтон, , 17:58 — REGNUM США ввели санкции против 20 физических и юридических лиц в Белоруссии, сообщает 24 марта минфин.

Здание министерства финансов США © Liu Jie/XinHua/Global Look Press

В министерстве сообщили о введении санкций против белорусских компаний БелАз и МАЗ, а также Центризбиркома. Кроме того, в чёрный список США попал авиалайнер президента страны Александра Лукашенко (Boeing 737).

По сообщению минфина, ОАО «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ) является одним из крупнейших производителей больших грузовиков и самосвалов в мире. При этом ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) — одним из крупнейших автопроизводителей в Белоруссии.

Минфин также ввёл санкции против физических и юридических лиц, которые связаны с вооруженными силами Мьянмы. В санкционный список США, в частности, попали бизнесмен Тун Мин Латт, связанный с группой компаний Star Sapphire, и его супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта минфин США объявил о санкциях в отношении ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотников. Согласно документу, под американские санкции попали сеть из пяти компаний и одно лицо за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА.