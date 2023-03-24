Бразилиа, 24 марта, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра заявил о готовности страны организовать переговоры с целью обсуждения перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

«Мы очень заинтересованы в продвижении и помощи в подготовке встречи, которая привела бы к процессу мирного урегулирования», — приводит слова дипломата газета Financial Times 24 марта.

Мауру Виейра добавил, что президент Бразилии заинтересован в мирных переговорах. На конец марта запланирован визит Лулы Да Силвы в Пекин для переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам личной встречи с Си Цзиньпином в Москве отметил, что российская сторона внимательно ознакомилась с китайским планом об урегулировании конфликта на Украине и готова взять его за основу на случай мирных переговоров.