Бразилия предложила помощь в урегулировании украинского конфликта
МИД Бразилии заявил о готовности страны сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине
Бразилиа, 24 марта, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра заявил о готовности страны организовать переговоры с целью обсуждения перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине.
«Мы очень заинтересованы в продвижении и помощи в подготовке встречи, которая привела бы к процессу мирного урегулирования», — приводит слова дипломата газета Financial Times 24 марта.
Мауру Виейра добавил, что президент Бразилии заинтересован в мирных переговорах. На конец марта запланирован визит Лулы Да Силвы в Пекин для переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам личной встречи с Си Цзиньпином в Москве отметил, что российская сторона внимательно ознакомилась с китайским планом об урегулировании конфликта на Украине и готова взять его за основу на случай мирных переговоров.