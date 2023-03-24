Эксперт Минздрава Аполихин: в России не доживают до 65 лет порядка 52% мужчин

Москва, , 17:51 — REGNUM В России более половины мужчин (52%) не доживают до возраста 65 лет. Об этом 24 марта заявил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин на форуме «Здоровое общество».

Мужчина играет в шашки © Максим Блинов/РИА Новости

«52 процента мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет. 48 процентов, то есть меньшинство, переходят этот барьер… Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40–65 лет… Это очень серьёзный звонок», — приводит его слова РИА Новости.

Аполихин отметил, что в 40 лет мужчины, как правило, ещё только нашли своё место в жизни, отучившись и заняв какие-то позиции, и добавил, что 74% летальных случае мужчин в этой возрастной группе происходит на рабочих местах.

При этом эксперт уточнил, что такие мужчины чаще всего не обращаются за медицинской помощью, и 81% смертей среди них происходит внезапно.

«Когда мы исследовали мужчин, мы увидели сейчас, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, 67 лет есть так называемая «жирная» печень… Когда мы стали разбираться вместе с эндокринологами, с людьми, занимающимися питанием, мы увидели, что, оказывается, это не алкоголь… а хронический стресс», — пояснил он.

Также Аполихин назвал фатальным для мужчин накопление стресса и долгое время ношение его в себе. При этом эксперт указал на важность здорового образа жизни и профилактики и предупреждения болезней для мужской части населения.

«Для мужчин очень важна физическая нагрузка. Анаэробная нагрузка для мужчин является принципиальным видом снятия стресса», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время показатели смертности от болезней сердца в России являются одними из самых низких в истории. Также он уточнил, что в ходе реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями ведётся интеграция новых подходов оказания медпомощи, а сама такая помощь, включая хирургическую, становится всё ближе к пациентам.