Бухарест, 24 марта, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины угрожает расправой румынскому сенатору Диане Шошоакэ. Об этом политик заявила на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Lutcanu Iuliana/Keystone Press Agency/Global Look Press Диана Шошоакэ

Она пояснила, что смертельные угрозы со стороны Киева последовали после того, как она зарегистрировала законопроект о возвращении Румынии части территории, которая числится украинской.

«Ответ МИД Украины, который угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства», ― написала сенатор.

Она добавила, что «эта угроза со стороны Украины показывает намерение этого государства также физически устранить тех, кто выступает против нацистской политики Киева».

Шошоакэ пояснила, что своим законодательным предложением она «открыла путь к мирным и дипломатическим переговорам относительно границы».

«Поэтому угрозы, которые распространяет Украина, являются доказательством того, что их государство слабо и небезопасно, и что у МИД Украины нет аргументов, поэтому она прибегает к боевым действиям», ― констатировала сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее независимый сенатор Диана Шошоакэ внесла на рассмотрение в румынский парламент законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Украиной и аннексию части её территории. Предлагается аннексировать территории, которые принадлежали Румынии в межвоенный период, а сейчас являются частью Украины. Это север Северной Буковины, Герца, Буджакул (Кагул, Болград, Исмаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров.

В МИД Украины решительно осудили попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины и инициировали наложение санкций на Шошоакэ.