Москва, , 17:37 — REGNUM Министерство труда утвердило перечень профессий для альтернативной службы и организаций для её прохождения. Список содержит 149 наименований видов деятельности. Соответствующий документ опубликован 24 марта на официальном портале правовой информации.

Пекарь Александр Погожев © ИА REGNUM

«Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы», — говорится в документе, подписанном главой ведомства Антоном Котяковым.

Согласно перечню профессий, альтернативную службу можно будет проходить по 64 рабочим профессиям и на 85 должностях служащих.

Ранее Минтруд сообщал о добавлении в список 25 профессий рабочих специальностей. В их числе дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь и другие. Помимо этого, добавились 22 должности служащих, среди них инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик. При этом из перечня исключили семь профессий рабочих и 15 должностей служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации 27 октября 2022 года.