Москва, 24 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Министерство труда утвердило перечень профессий для альтернативной службы и организаций для её прохождения. Список содержит 149 наименований видов деятельности. Соответствующий документ опубликован 24 марта на официальном портале правовой информации.

Александр Погожев ИА REGNUM Пекарь

«Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы», — говорится в документе, подписанном главой ведомства Антоном Котяковым.

Согласно перечню профессий, альтернативную службу можно будет проходить по 64 рабочим профессиям и на 85 должностях служащих.

Ранее Минтруд сообщал о добавлении в список 25 профессий рабочих специальностей. В их числе дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь и другие. Помимо этого, добавились 22 должности служащих, среди них инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик. При этом из перечня исключили семь профессий рабочих и 15 должностей служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации 27 октября 2022 года.