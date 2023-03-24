Берн, 24 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Берн выясняет, каким образом швейцарские бронетранспортеры Eagle I оказались у украинских войск. Об этом сообщил 24 марта пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

(сс) chensiyuan Берн, Швейцария

«Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте. Неизвестно, сколько времени займут эти разъяснения», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

По словам Майенфиша, в 90-х годах 36 машин Eagle I передали Дании, которая, в свою очередь, в 2012 году подала заявку на реэкспорт 27 единиц бронетехники частной немецкой компании. Копенгаген отрицает факт передачи техники кому бы то ни было без согласия Швейцарии. Выяснить происхождение военной техники можно по номеру шасси, однако секретариат не располагает этой информацией.

В подтверждение подозрений об использовании украинскими войсками бронетранспортеров Eagle I швейцарские СМИ опубликовали фотографии машин в Донбассе.

Швейцария неоднократно отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведённых в стране боеприпасов, объясняя свои действия военным нейтралитетом.

В начале марта совет кантонов Швейцарии большинством голосов отклонил предложение на ослабление запрета на вывоз оружия из государства.